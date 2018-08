Klaar voor de nachtmerrie

Stoffel Vandoorne en Max Verstappen staan in Monza voor hun grootste nachtmerrie van het jaar. Nergens komen de tekortkomingen van hun auto’s zo bloot te liggen zoals in the temple of speed. Renault heeft wel een nieuwe motor klaar, maar niemand wil hem gebruiken.

The temple of speed noemen ze Monza. 75 procent van de rondetijd is plankgas en op vier plaatsen gaat de teller boven de 300 km/u. Om die topsnelheden te halen worden de auto’s afgesteld met minimale downforce. Lees: kleine, platliggende vleugels. Alleen: zowel Stoffel Vandoorne als Max Verstappen reed vorige week in Spa al met minimale achtervleugel om hun gebrek aan pk’s te compenseren. Toch kwamen ze allebei topsnelheid tekort tegen de andere teams die met veel meer downforce reden. Conclusie: in Monza zijn ze volstrekt kansloos. In het geval van Verstappen betekent dat: kansloos om voor pole en zege te gaan. Voor Vandoorne: kansloos om van de laatste startrij weg te geraken. Twee keer dezelfde strijd, maar aan het andere eind van het peloton.

Verstappen moeilijk

Verstappen: “Monza wordt het moeilijkste circuit van het jaar voor ons. De klantenteams van Ferrari - Haas en Sauber - zullen dicht komen. Het enige dat we kunnen doen, is een goede balans zoeken. Die hebben we al heel het seizoen, maar als je zoveel tekortkomt op de rechte stukken, dan kan je dat niet meer compenseren in de bochten.”

Mercedes introduceerde in Spa een nieuwe evolutie van zijn motor en wereldkampioen Lewis Hamilton had daar veel van verwacht. Maar hij kreeg een koude douche: Ferrari kwam met een nóg grotere upgrade. Waar blijft Renault in die wedloop? Het komt in Monza met versie C van zijn motor, maar... gaat die zelf niet gebruiken. Drie tienden sneller, maar nog niet betrouwbaar, valt te horen.

Verstappen: “Dat Renault hem zelf niet gebruikt in het eigen team, zegt genoeg. Als die motor echt 3 tienden zou opleveren, zouden ze die wel gebruiken in hun gevecht tegen Haas. Bij ons gaat Daniel de C-spec proberen en daarna zien we wel hoe het uitpakt.”

Vandoorne: massage

Zelfde verhaal bij het McLaren van Stoffel Vandoorne. De nieuwe Renaultmotor is er, maar blijft aan de kant. Vandoorne: “Ik heb in Spa pas een nieuwe motor van de vorige versie in gebruik genomen en behoud die hier. Er zijn nog vraagtekens rond de betrouwbaarheid van de C-spec. We kunnen geen mirakels verwachten. Misschien kan de regen voor een verrassing zorgen, maar in normale omstandigheden kan je het resultaat nu al neerschrijven.”

Vandoorne moet de eerste vrije training vandaag uitzitten. Testrijder Lando Norris krijgt immers opnieuw zijn kans. In Spa reed hij met de bolide van Alonso, nu moet Vandoorne aan de kant blijven. Vandoorne: “Veel ga ik niet missen, want ze voorspellen regen. Ik denk dat ik ondertussen een massage ga nemen. Misschien wordt dat wel het hoogtepunt van mijn weekend.”

Kwalificaties: zaterdag, 15u. Race: Zondag, 15.10u.