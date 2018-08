US Open: Flipkens kansloos uitgeschakeld door Servische Krunic

Ook voor Kirsten Flipkens (WTA 57) zitten de US Open erop. De Kempense had weinig kans tegen de Servische Aleksandra Krunic (WTA 49): 6-1 en 6-3. Enkel Elise Mertens blijft over in de vrouwentabel.

De 25-jarige Krunic was niet zinnens om Flipkens in haar spel te laten komen. De in Rusland geboren Servische - zij woont in Servië bij haar grootouders - speelde snel en agressief, een tactiek waar Flipper geen antwoord op vond. De Servische had niet eens een half uur nodig om de eerste set naar zich toe te trekken met sprekende cijfers (6-1).

Weinig beterschap in de tweede set. De statistieken zeggen voldoende: Flipkens versierde niet één breakpunt, sloeg weliswaar meer winners maar had ook veel meer unforced errors op haar conto staan. De wedstrijd was dan ook amper 1u01 ver toen Krunic de match uitserveerde.