Hary Schraepen zette 24 jaar geleden zijn eerste stappen in de politiek en hij werd prompt schepen. Die functie heeft hij nog altijd: 24 jaar lang en onafgebroken. Na een beroerte, enkele maanden geleden, dacht hij dat het over en uit was met de politiek. Maar hij herstelde, vond zijn drive terug en besliste toch om opnieuw op te komen.