Op dooie gemak Europa League in

KRC Genk heeft zich op zijn dooie gemak voor de vierde keer voor de groepsfase van de Europa League geplaatst. Net als in Poznan haalde een vroege uitgoal de angel uit de verplaatsing, ook onder de rook van Kopenhagen werd het een ontspannen wandeling in het park (2-4). Vanmiddag zit Racing in pot 2 van de loting in Monaco, we zijn echt benieuwd tot wat dit heerlijk combinerend team tegen de (sub)top in Europa waard is.