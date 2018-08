Landskampioen Greenyard Maaseik start oefencampagne tegen Apeldoorn

Landskampioen Greenyard Maaseik werkt vanavond zijn eerste oefenpot af. Het Nederlandse Apeldoorn is sparringpartner van dienst. Met succescoach Joel Banks blikken we terug op het plotse vertrek van technisch directeur Wout Wijsmans en kijken we vooruit naar het komende seizoen. “Met Wout verlies ik niet alleen mijn klankbord bij het bestuur, maar ook een goede vriend.”