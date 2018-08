HasseltHasselt gaat alle elfjarigen leren reanimeren. Via Hasselt Zorgstad - een samenwerking van stad, scholen, ziekenhuizen, gezondheidsinstellingen, bedrijven en burgers zelf - willen ze volgend jaar in alle lagere scholen starten met deze proef. Goed voor 755 scholieren. “Uit onderzoek blijkt dat het perfect kan vanaf die leeftijd, het is zelfs beter om er vroeger mee te beginnen”, zegt Karoline Lenaers, coördinator van Hasselt Zorgstad.