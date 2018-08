Houthalen-HelchterenDe Belgische Brouwers hebben een nieuwe ­directeur. En voor het eerst in 700 jaar is dat een vrouw. Nathalie Poissonnier (49) uit Houthalen-Helchteren volgt Sven Gatz op. “Ik geef toe, ik ben nog geen bierexpert. Maar ik sta klaar om alles over bier te leren.”