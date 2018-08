Auxilia helpt gratis 400 kinderen in Limburg met huiswerk en bijles

Hasselt“Help ons met taal.” Dat is dé grote vraag die Auxilia, een organisatie van vrijwillige lesgevers, al twintig jaar krijgt. “We ondersteunen momenteel met ongeveer 300 vrijwilligers meer dan 400 kinderen, jongeren en soms ook volwassenen die nergens anders terecht kunnen”, zegt Josée Machiels van Auxilia-Limburg. “We helpen hen bij hun huiswerk of we geven bijles.”