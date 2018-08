HasseltIn 2015 nam de gouverneur de cijfers van het Limburgse onderwijs onder de loep nadat een aantal mensen uit het bedrijfsleven aan de alarmbel had getrokken. Uit dat onderzoek bleek dat Limburg over het algemeen niet slecht scoort maar dat er wel knelpunten zijn, vooral in de vroegere mijngemeenten. Vandaag is dat nog steeds zo.