“De miserie hier raakt me nog het meeste”

HEUSDEN-ZOLDER65 jaar geleden richtte Werenfried van Straaten – bijgenaamd de spekpater – Oostpriesterhulp op, om met hulp van Vlaamse jongeren huizen te bouwen voor Duitse vluchtelingen die na de Tweede Wereldoorlog uit de Oostbloklanden waren verdreven. Zo werd het eerste bouwkamp een feit. In 2017 stuurde Bouworde vzw nog 1.124 jongeren de wereld rond. Al is dat niet meer om het communisme te bestrijden. Twee generaties bouwers wisselden gisteren ervaringen uit in het voormalige opleidingscentrum van de Bouworde dat nu als asielcentrum van het Rode Kruis dienstdoet.