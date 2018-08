KRC Genk naar groepsfase Europa League na 2-4-zege

KRC Genk mag zich opmaken voor een Europees najaar. In de laatste voorronde van de Europa League won het na de heen- ook de terugmatch van Brøndby IF. In Denemarken gaven de Limburgers een 0-2-voorsprong eerst nog uit handen, maar Dewaest en Samatta maakten er uiteindelijk nog 2-4 van.

Van de helse sfeer die de Brøndby-fans vorige week nog in de Genkse Luminus Arena creëerden, viel donderdagavond weinig te merken. Ook in Denemarken geloofden ze blijkbaar niet meer in de kwalificatie na de ruime nederlaag (5-2) een week geleden. En dat gevoel werd alleen maar versterkt toen Malinovskyi vrij mocht aanleggen en met zijn schot de netten vond. Er was amper een kwartier gespeeld, de linker van de Oekraïener bleek nog maar eens van goudwaarde.

Malinovskyi opende de score voor Genk Foto: REUTERS

Genk bleef verder domineren en dat resulteerde iets voorbij het half uur in een tweede Genkse treffer. Trossard loodste Ndongola alleen voor de Deense keeper, de flankaanvaller behield het overzicht en duwde de tweede Genkse treffer tegen de netten. De Genkse vreugde resulteerde heel even in concentratieverlies en daarvan profiteerde Wilczek om de aansluitingstreffer van dichtbij tegen de netten te duwen. Geen paniek, de thuisploeg moest nog altijd vier keer scoren om verlengingen uit de brand te slepen.

Deense gelijkmaker zorgt even voor animo

Ook in de tweede helft kwamen de Genkenaren aanvankelijk nauwelijks in de problemen. De Limburgers claimden het balbezit, de Denen probeerden af en toe te prikken maar slaagden nauwelijks in hun opzet. Genk zat al meer met de competitiewedstrijd komend weekend tegen Kortrijk in het hoofd en plaatste de voet op het rempedaal. Geen probleem, de kwalificatie was al sinds vorige week een feit. De Deense supporters zetten zich wel opnieuw achter hun ploeg en gingen helemaal uit hun dak toen Larsson de gelijkmaker nette. Voor Genk het signaal om het gaspedaal weer even dieper in te drukken met een grote kans voor Pozuelo tot gevolg. En die Genkse druk resulteerde al snel in een derde treffer: hoekschop Pozuelo, kopbal Dewaest. Wat heeft dit Genk toch oneindig veel offensieve mogelijkheden.

Foto: REUTERS

Coach Philippe Clement besefte dat de buit binnen was en haalde al meteen twee smaakmakers naar de kant: zowel Trossard als Pozuelo mocht gaan rusten, even later mocht ook Maehle de douches vroegtijdig opzoeken.

Genk speelde de wedstrijd volwassen, Samatta pikte ook nog zijn doelpunt mee waarmee Genk zich al bij al vrij makkelijk plaatste. Het weet vrijdag tegen wie het in de poulefase mag uitkomen. Genk speelt de komende maanden nog minstens zes Europese matchen maar mag met dit team en deze conditie hopen op een Europese overwintering.

HERBELEEF de match hier.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: BELGA