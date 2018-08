Jans ploegmaat Van der Poel, Philipsen heeft ploegen voor het uitkiezen

Corendon-Circus maakt binnenkort de komst van Roy Jans bekend. De sprinter verruilt na één jaar het continentale Cibel-Cebon voor de nieuw op te richten procontinentale formatie rond Mathieu van der Poel. Jans was dit jaar aan een aardig seizoen bezig tot een enkelbreuk begin juni roet in het eten strooide. Sinds deze maand komt Jans echter weer in competitie uit.

Jasper Philipsen is er nog altijd niet uit voor welke ploeg hij volgend jaar koerst. Een extra jaar U23 bij zijn huidige ploeg Hagens Berman-Axeon, waar de 20-jarige tot 2019 onder contract ligt, of ingaan op de lokroep van de nieuwe ploeg van Greg Van Avermaet, Quick Step Floors, Lotto-Soudal en een sliert andere teams? “Maandag zit ik nog eens samen met mijn makelaar Dries Smets. Ik weeg alle voor- en nadelen van de verschillende opties af. Ploegmanager Axel Merckx zou natuurlijk het liefst hebben dat ik blijf”, aldus Philipsen, die met zijn Amerikaanse team de volgende drie dagen in Noorwegen aan de slag is.