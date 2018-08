Moordonderzoek naar vrouw (61) die stierf in hoevebrand

Dilsen-Stokkem - De Federale Gerechtelijke Politie Limburg is samen met de recherche van de politiezone Maasland een moordonderzoek gestart naar de dood van Gerty Vanhoef. Haar lichaam werd dinsdagavond aangetroffen in de buurt van de brandende Damiaanhoeve in Elen (Dilsen-Stokkem). Uit de autopsie blijkt dat het slachtoffer, dat nog door haar 65-jarige echtgenoot uit het huis werd gehaald, met geweld om het leven werd gebracht.

Er werd nog niemand aangehouden, de politie onderzoekt nog alle pistes die te maken hebben met moord en opzettelijke brandstichting.

Wie meer weet of verdachte handelingen heeft opgemerkt in de buurt van de Damiaanhoeve wordt verzocht contact op te nemen met de Federale Gerechtelijke Politie via het nummer 080030300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

