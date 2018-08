Prinses Diana vertelt in nooit eerder vertoond interview over moment waarop ze affaire ontdekte

31 augustus 1997, een schokgolf trok over de wereld. Lady Diana Spencer was om het leven gekomen bij een tragisch verkeersongeval. Nu, eenentwintig jaar later, duiken er nog steeds bijzondere verhalen op over haar woelige relatie met prins Charles. Zo geeft National Geographic een nooit eerder vertoond interview vrij waarin Diana zelf vertelt over het moment waarop ze ontdekte dat haar verloofde een affaire had.

Het huwelijk van prins Charles en prinses Diana Spencer, iedereen keek er begin jaren tachtig vol bewondering naar. Het leek allemaal wel een sprookje.

Maar zoals later pijnlijk duidelijk zou worden, was het dat helemaal niet. In een nooit eerder vertoond interview, opgenomen kort voor haar dood, onthulde Diana zelf dat ze het huwelijk bijna geannuleerd had. Slechts enkele maanden voor de grote dag.

“Ik huilde niet om hem”

De beelden die ze in het interview becommentarieert, zijn gekend. Een huilende Diana in een knalrode jas terwijl haar verloofde prins Charles op het vliegtuig stapt, op missie voor vijf weken in maart 1981.

Velen vonden het prachtig. Ze huilde omdat haar geliefde vertrok. Omdat ze hem zou missen. Maar naar eigen zeggen was de werkelijkheid helemaal anders.

“Je herinnert je misschien de beelden nog van mij, huilend in een rode jas”, klinkt het. “Dat had niets met zijn vertrek te maken. Er was vlak daarvoor iets vreselijks gebeurd. Ik was met hem aan het praten over zijn reis toen de telefoon ging. Het was Camilla. Vlak voor hij vertrok voor vijf weken. Ik besliste om hen te laten praten en het brak mijn hart.”

Huwelijk afblazen

In het interview - dat op zaterdag 1 september te zien is op National Geographic - vertelt ze ook over het hartverscheurende moment waarop ze ontdekte dat Charles een speciaal geschenk had laten maken voor Camilla. “Ik was nog te onvolwassen om alles goed te begrijpen. En toen kwam ik via iemand op zijn kantoor te weten dat hij een armbandje had laten maken voor haar...”

Dat alles zorgde ervoor dat ze het huwelijk helemaal wou afblazen. Maar uiteindelijk stapte ze op 29 juli 1981 toch met hem in het huwelijksbootje.

Enkele jaren later - in 1996 - ging het koppel alsnog uit elkaar nadat de Queen hen brieven had gestuurd waarin ze hen adviseerde om te scheiden. Die scheiding was rond op 28 augustus 1996.