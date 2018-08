VIDEO. T2-campus wil 1000 Limburgse techjobs invullen

Genk - Vijf jaar na de lancering van het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK) werd donderdag de T2-campus op het Thor Park in Genk geopend. Op de campus kunnen tot 1.300 cursisten per dag kiezen uit 300 opleidingen, trainingen en workshops op het vlak van techniek en technologie.

De T2-campus is 24.000 m² groot en werd in amper 18 maanden tijd rechtgezet op Thor Park. De campus werd donderdag geopend in aanwezigheid van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) en gouverneur Herman Reynders. De kosten van het project bedragen 57 miljoen euro, die bij elkaar zijn gebracht door Europa, Vlaanderen en de drie partnerorganisaties Syntra Limburg, VDAB en de stad Genk. Daarmee is de T2-campus niet enkel het grootste SALK-project, maar ook het grootste Vlaamse EFRO-project ooit.

Groeiremmer

Het Vlaamse SALK-plan voor de Limburgse economie concludeerde vijf jaar geleden dat het gebrek aan goed opgeleid techtalent een van dé groeiremmers is voor Limburgse bedrijven. Ook vandaag zijn in Limburg 1.000 van de 5.000 openstaande vacatures tech-gerelateerd. “Het aantal techgerelateerde start-ups kende in Limburg de laatste jaren haast een verdubbeling”, zegt Dirk Vanstipelen, directeur van Syntra Limburg. “Om het boomend techondernemerschap blijvend van zuurstof te voorzien, zijn er meer opgeleide techtalenten nodig.”

Cursisten kunnen op de T2-campus terecht voor 300 opleidingen, trainingen en workshops. Zo verhuizen de techopleidingen van Syntra Limburg en VDAB die in het midden van Limburg georganiseerd worden naar het Thor Park. Daarnaast moet de T2-campus jongeren stimuleren om voor STEM-opleidingen te kiezen. “De T2-campus moet een plek worden waar leerkrachten met hun leerlingen naartoe komen om gebruik te maken van de nieuwste apparatuur en zelf bij te blijven rond technologie”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Volgens Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters vormt de Limburgse T2-campus een voorbeeld voor de toekomst. “Het is geen verrassing dat dit project net in Limburg ontstaan is. De samenwerking en infrastructuurdeling zijn hier ver doorgedreven en dat maakt de T2-campus uniek”, zegt Muyters.

