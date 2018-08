Hasselt - De zomer van 2018 was de heetste ooit, althans voor ons land. De gemiddelde temperatuur bedroeg 19,8 graden, waarmee het vorige record van 2003 (19,7) nipt wordt geklopt. De legendarische zomer van 1976 haalde zelfs ‘maar’ 19,2 graden.

Zaterdag is de meteorologische zomer van 2018 voorbij. Het was een zomer die voorgoed in ons collectieve geheugen gegrift zal staan en een plaatsje verdient naast die andere legendarische van 1976.