Afscheid van legendarische Hasseltse slager: "Als verliefd koppel zaten ze hand in hand in het rusthuis"

Hasselt - “Een biefstuk eet je niet op restaurant, die koop je bij de slager. Want slagers bewaren de beste stukken voor hun klanten.” Joseph Quetin wist hoe hij zijn cliënteel aan zijn beenhouwerij kon binden. Vakmanschap, een neus voor zaken en hard werken resulteerden in een bloeiende zaak. Maar elk succes heeft een prijs.

‘Jarenlang bezieler van beenhouwerij Quetin’, vermeldt zijn overlijdensbericht en wie een beetje thuis is in Hasselt, weet onmiddellijk over welke slagerij het gaat: die in de Maastrichterstraat ...