Luka Modric verkozen tot Speler van het Jaar, concurrent van Courtois haalt het in de strijd om beste doelman

Luka Modric, vorig seizoen met Real Madrid voor het derde jaar op rij eindlaureaat in de Champions League en met Kroatië verliezend finalist op het WK in Rusland, is donderdag in de marge van de loting van de Champions League verkozen tot beste speler van het voorbije seizoen.

De 32-jarige Modric haalde het in de verkiezing van zijn voormalig Real-ploeggenoot Cristiano Ronaldo (nu Juventus) en Mo Salah (Liverpool). CR7 werd wel verkozen tot beste aanvaller, Modric ging eerder al met de trofee voor de beste middenvelder aan de haal. Met Kevin De Bruyne (zevende) en Eden Hazard (negende) eindigden er twee Belgen in de top tien.

CR7 veroverde eind vorig seizoen met Real Madrid voor de derde keer op rij de Champions League, zijn vijfde beker met de grote oren in totaal. Daarnaast werd de Portugees ook voor de zesde keer topschutter op het kampioenenbal. Nadien vond hij in de groepsfase op het WK vier keer de weg naar doel: met drie treffers sleepte hij tegen Spanje eigenhandig een 3-3 gelijkspel uit de brand en tegen Marokko zorgde hij voor de enige treffer van de wedstrijd. Voor de Portugezen kwam het WK in de achtste finales vroegtijdig ten einde tegen Uruguay, nadien liet hij de Madrileense kassa rinkelen met een veelbesproken transfer naar Juventus. Voor Ronaldo bleek het allemaal niet voldoende om de trofee voor de derde keer op rij te winnen, na 2014, 2016 en 2017. De Portugees stuurde dan ook zijn kat naar het gala in Monaco.

De absolute ster van de WK-eindronde werd zijn vroegere Real-ploegmaat Luka Modric, die met Kroatië verrassend de finale haalde. Na de nederlaag tegen Frankrijk werd de aanvallende middenvelder verkozen tot Speler van het toernooi, voor Eden Hazard. Mohamed Salah was vorig seizoen dan weer de speler van de terugronde met een onwaarschijnlijk aantal doelpunten voor Liverpool. Op het WK was de pas uit blessure teruggekeerde Salah toch nog goed voor twee doelpunten voor Egypte, dat het toernooi puntenloos moest verlaten. Lionel Messi kwam niet verder dan de vijfde stek.

De laureaat werd aangeduid door 80 coaches van clubs die vorig seizoen deelnamen aan de groepsfases van de Champions League (32) en de Europa League (48), en 55 journalisten.

Courtois-concurrent Navas verkozen tot beste doelman

Real-goalie Keylor Navas is donderdag in Monaco in de marge van de loting van de Champions League verkozen tot Doelman van het seizoen 2017-2018.

De Costa Ricaan haalde het van Alisson Becker (Liverpool, vorig seizoen AS Roma) en Gianluigi Buffon (PSG, vorig seizoen Juventus). Thibaut Courtois, dit seizoen Navas’ concurrent bij Real, eindigde bij de doelmannen op de vijfde plaats. De laureaat werd aangeduid door 80 coaches van clubs die vorig seizoen deelnamen aan de groepsfases van de Champions League (32) en de Europa League (48), en 55 journalisten.

De prijs voor beste middenvelder was voor Luka Modric. Sergio Ramos was de beste verdediger en Cristiano Ronaldo de beste aanvaller. Voormalig profvoetballer David Beckham kreeg dan weer de President’s Award overhandigd voor zijn verdienste in het voetbal.