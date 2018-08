Moeder aangehouden voor moord op drie kinderen in Varsenare

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 30-jarige vrouw uit Varsenare aangehouden voor de moorden op haar drie kinderen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. B.W. bracht de kinderen in de nacht van dinsdag op woensdag in haar woning in Varsenare om het leven.

Rond 2 uur ‘s nachts reed de vrouw opzettelijk tegen een brugpijler op de E40 in Oostkamp. Ze overleefde de klap, maar verklaarde dat ze haar kinderen iets had aangedaan. In haar woning in de Ter Hauwestraat in Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke, troffen de speurders later de lichamen van de drie slachtoffers aan. Het gaat om een vierjarig meisje E., een tweejarig jongetje F. en een jongetje A. van minder dan drie maanden oud. Haar partner lag te slapen en had al die tijd niets in de gaten.

Foto: BELGA

De precieze omstandigheden van de feiten zijn nog niet duidelijk. Het is ook nog niet bekend waarom de moeder haar kinderen van het leven zou hebben beroofd. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek, onder leiding van een onderzoeksrechter. Op uitdrukkelijk verzoek van die onderzoeksrechter mochten politie en parket in het belang van het onderzoek voorlopig niet communiceren over de zaak.

De verdachte werd na haar verklaringen in het ziekenhuis gearresteerd.

Drievoudige moord

Donderdagnamiddag werd ze in Brugge voor de onderzoeksrechter geleid. Die besliste om haar aan te houden op verdenking van drievoudige moord. Tijdens de voorleiding was zoals gebruikelijk ook een gerechtspsychiater aanwezig. De bevindingen van de gerechtspsychiaters zullen cruciaal zijn om het motief van de vrouw te achterhalen. Het college van deskundigen zal ook moeten onderzoeken of B.W. toerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten.

Volgens haar advocaat Bart Staelens heeft de vrouw spijt van wat er gebeurd is. “Haar grootste wens is dat ze de klok kon terugdraaien, dat is evident.” Volgens de verdediging gaat het om een gezinsdrama, maar over de precieze aanleiding voor de feiten kon meester Staelens niets kwijt. “De ondervraging is wel efficiënt en hoffelijk verlopen. Ze heeft alles zo zorgvuldig mogelijk verklaard.”

Verwondingen in gezicht

Ten slotte bevestigde meester Staelens nog dat de verdachte zich na de feiten wel degelijk van het leven wilde beroven. Als bij wonder liep ze bij de klap tegen een brugpijler geen levensbedreigende verwondingen op. B.W. had wel verwondingen in haar gezicht.

Dinsdag zal de verdachte in Brugge voor de raadkamer moeten verschijnen. Dan zal beslist worden over haar verdere aanhouding. De vrouw zal zich dan in principe laten bijstaan door meester Philip Van den Berghe, die zich deze namiddag liet vervangen door zijn confrater Bart Staelens.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.