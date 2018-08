Beringen -

Brandweer en politie zijn donderdag in de vooravond voor een brand in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Beringen opgeroepen. Uit een van de ramen van een leegstaand schoolgebouw kwam er rook. Ter plaatse bleek een houten plaat aan het smeulen te zijn. Het brandje was snel geblust. Het gaat hier om vandalenstreken.