Wind zorgt voor onverwachte ontknoping en tijdsverlies, ritzege voor geplaagde Bouhanni

Nauwelijks 155 kilometer lang, de zesde etappe van Huercal-Overa naar San Javier. Een tocht vanuit Andalusië naar de kustlijn om te finishen in de provincie Murcia, daar waar Alejandro Valverde huist. Twee beklimmingen van de derde categorie inspireerden het peloton niet om er een begeesterend kijkstuk van te maken. Integendeel, drie vluchters - de onvermijdelijke Maté, de verrassende Porte en de onbekende Spanjaard Cubero - besloten om voor het indommelende peloton uit te gaan rijden. Maté voor de bergpunten, Cubero voor de publiciteit en Porte als training. Hun voorsprong schommelde doorlopend rond de twee minuten. Deze kans gingen de spurters niet laten ontsnappen.

#LaVuelta18 Tight control from the bunch today! Only 2'05" advantage for Jorge Cubero, Luis Ángel Maté and Richie Porte with 75 km to go.