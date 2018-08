Video toont zwaar geweld tegen Brugse agenten: “Er is nooit een reden om op de politie te slaan”

Er is een filmpje opgedoken van zwaar geweld tegen de Brugse politie. Daarop is te zien hoe twee agenten enkele rake klappen krijgen. Het incident dateert van een week geleden, zo meldt VRT NWS.

De feiten deden zich voor tijdens een interventie, toen de agenten een wagen met twee inzittenden wilden tegenhouden omdat die over een volle witte lijn was gereden. Eén van de inzittenden sloeg op de vlucht, maar kon aan de andere kant van het station gevat worden. Op hetzelfde ogenblik komt de bestuurder opnieuw aangereden met zijn wagen en stopt hij vlak bij de politie. Hij stapt uit en begint op één van de agenten te slaan, zo schrijft VRT NWS.

Een tweede agent kon uiteindelijk samen met enkele omstaanders de man overmeesteren. Het tweetal zal in snelrecht berecht worden. Eén van hen is bekend bij het gerecht. De twee agenten die betrokken waren bij het incident zouden nog tot het einde van de maand arbeidsongeschikt zijn. “Dit is extreem en onmiskenbaar geweld tegen de politie”, zo luidt het in een reactie van de Brugse politie aan VRT.

Ook Renaat Landuyt, de burgemeester van Brugge, is niet te spreken over het geweld. “Zoiets past niet in deze maatschappij. De politie is het laatste gezag op straat. Men moet dat zo veel mogelijk respecteren. Er is nooit een reden om zomaar op de politie te slaan”, reageert de burgemeester aan VRT NWS.