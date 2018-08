VIDEO. Begraven worden in een bos? In Rekem is het voortaan mogelijk

Lanaken - Een deel van het domeinbos ‘Isaekshoef’ in Rekem (Lanaken) vormt de eerste natuurbegraafplekken in een natuur- of bosgebied. Acht begraafzones bieden er plaats voor zo’n 250 biologisch afbreekbare urnen.

Een natuurbegraafplek is een zone in natuur- of bosgebied waar de as van een overledene een plaats krijgt. Dat gebeurt in biologisch afbreekbare urnen zonder herdenkingstekens. De kringloopgedachte staat centraal en de natuur wordt niet of zo weinig mogelijk beïnvloed. Op die manier maakt de laatste rustplaats deel uit van een natuur- of bosgebied.

Wandelpad

In het bos zijn acht begraafzones - verbonden door een wandelpad - voor biologisch afbreekbare urnen voorzien. De inrichting is bewust zeer beperkt gehouden en bestaat enkel uit natuurlijke inrichtingselementen zoals houten zitbanken en Maaskeien. Verder is er aan elke begraafzone een totem - een houtscupltuur met een dierenvorm - waaraan de nabestaanden wel een naamplaatje aan kunnen bevestigen. Een ceremoniële afscheidsplek laat toe om in de natuurlijke omgeving van het bos een persoonlijke openluchtdienst te houden.

De zone met open begraafplekken biedt plaats aan zo’n 250 urnen en bevindt zich in het bos dat gelegen is rondom het historisch kerkhof van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum. In 2005 werd het beheer van de historische begraafplaats overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos, dat de plek als een open plek in het bos heeft beheerd.

Bekijk in dit pdf-document de plattegrond van de begraafplaats.

Zowel de historische natuurbegraafplaats als de natuurbegraafplek maakt deel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen. Het beheer van het bosgebied is in handen van het Agentschap voor Natuur en Bos en de exploitatie zal gebeuren door de gemeente Lanaken. Lanakenaars betalen 300 euro voor een laatste rustplaats in natuurbegraafplek Isaekshoef. Voor niet-inwoners wordt dat bedrag verviervoudigd.

In oktober 2015 werd een deel van het domeinbos ‘Isaekshoef’ als pilootproject geselecteerd voor het inrichten van een natuurbegraafplek. Dat gebeurde in overleg met het gemeentebestuur van Lanaken, het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum en het Agentschap voor Natuur en Bos. Op vraag van minister van Natuur, Omgeving en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) werd de haalbaarheid van het vernieuwend concept voor Vlaanderen onderzocht.