Dit mogen we verwachten van het nieuwe seizoen in de provinciale reeksen van het vrouwenvoetbal

De afvoering van derde provinciale blijft links en rechts nog voor enige beroering zorgen. Vooral het feit dat er in tweede provinciale slechts negen ploegen actief zijn, brengt wenkbrauwgefrons teweeg. “Wat als daar links of rechts een ploeg forfait geeft”, vragen sceptici zich af. Nu ja, hoe je het ook draait of keert, in het seizoen 2018-2019 is er één eerste provinciale reeks en twee reeksen tweede provinciale.

In die hoogste provinciale reeks schuiven de trainers Louwel en Ladies Genk C naar voor als titelfavoriet. Best begrijpelijk trouwens. Louwel speelde vorig seizoen nog in tweede nationale, is gedegradeerd ...