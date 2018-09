Op de purpr’en hei in uw tuin met onze tips

De Limburgse zomerheide staat in bloei en dat kan u dit weekend zien tijdens de eerste Nationale Heidedagen in Maasmechelen. Bent u daarna ook helemaal verkocht? Prima, want heideplantjes kunnen met hun warme kleuren ook een prima keuze zijn voor uw eigen tuin. Dankzij onze tips hebt u in geen tijd een purpr’en hei in uw tuin.