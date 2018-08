Zutendaal - László Köteles, ex-doelman van Racing Genk, was dinsdagochtend rond 7 uur betrokken bij een vreemd ongeval op de rotonde van de Kempenseweg in Zutendaal. De Hongaar reed er volgens getuigen links de rotonde op waarna hij een botsing niet meer kon vermijden.

De 33-jarige doelman, die in maart van dit jaar nog bij FC Kopenhagen aan de slag ging, bevestigt dat hij een ongeval had: “Ik was bij het ongeval betrokken en was in fout. Ik neem dan ook mijn volledige ...