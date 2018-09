IJssalon van de week: ’t Kasteeltje in Beringen

Beringen -

Ludo Clerix (46) was stukadoor, zijn echtgenote Linzi Convens (44) leerkracht Germaanse talen. “Plots werd mijn man ziek en mocht hij zijn beroep niet meer uitoefenen. Tijdens een vakantie in Kreta gebeurde iets vreemds: hij proefde voor het eerst geitenmelk en vond dat lekker. Bovendien had die melk een gunstige invloed op zijn darmklachten. Na die reis kochten we ons eerste geitje”, aldus Linzi.