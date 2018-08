Club Brugge mist de echte kleppers maar treft Witsel en Tielemans in groepsfase Champions League

Club Brugge kent zijn tegenstanders in de groepsfase van de Champions League. De Belgische kampioen miste de échte kleppers maar zit wel in een al bij al leuke groep met Atlético Madrid, Borussia Dortmund en AS Monaco. Axel Witsel en Youri Tielemans zakken dus terug af naar België.

Voor de Bruggelingen is het de zesde keer dat ze naar de groepsfase van het kampioenenbal mogen. In Monaco kwamen er aantrekkelijke tegenstanders uit de bus en werden er verre en onaantrekkelijke verplaatsingen naar onder meer Moskou vermeden. Het sterkste team in groep A is ongetwijfeld de Spaanse grootmacht Atlético, momenteel vicekampioen in Spanje en vorig seizoen nog winnaar van de Europa League. Sinds het vertrek van Yannick Carrasco naar China zitten er geen landgenoten meer in het team van succescoach Diego Simeone, dat sinds vorig seizoen in het imposante Wanda Metropolitano speelt.

Uit de tweede pot kwam er met Borussia Dortmund de nummer vier uit Duitsland, waar Rode Duivel Axel Witsel deze zomer zijn nieuwe thuishaven vond. Borussia heeft slechte herinneringen aan eerdere confrontaties met Club in Europa, want de vorige twee confrontaties eindigden met evenveel teleurstellingen voor de Duitsers. In het seizoen 1987-1988 kregen de Borussen in de UEFA Cup een 5-0 om de oren in het Olympiastadion, in het seizoen 2003-2004 schakelde Club het sterke Dortmund verrassend uit in de voorrondes van de Champions League.

AS Monaco is dan weer de Franse vicekampioen en sinds vorig jaar de werkgever van Youri Tielemans.

18/19 september: matchdag 1

2/3 oktober: matchdag 2

23/24 oktober: matchdag 3

6/7 november: matchdag 4

27/28 november: matchdag 5

11/12 december: matchdag 6