De zomervakantie is nog maar net voorbij, maar wij kijken nu al uit naar de volgende verlofperiode: de herfstvakantie. Om het aftellen naar 27 oktober zo aangenaam mogelijk te maken, bieden wij u zomaar eens tien reeksen aan om de steeds kouder wordende avonden zinvol in te vullen.

‘Insecure’

Wat? Issa Rae keert terug in het derde seizoen van HBO-reeks ‘Insecure’. Haar alter ego Issa Rae heeft na twee seizoenen nog minder zekerheden in het leven. Ze is dakloos ...