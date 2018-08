Agenten nemen afscheid van hun doodgeschoten collega in Spa met indrukwekkende erehaag

Een zee van blauw, een indrukwekkende erehaag die iedereen stil kreeg. Dat was er te zien toen tientallen collega’s donderdagmiddag samen met familieleden en vrienden afscheid namen van agent Amaury Delrez. De 38-jarige politieman kwam zondag om het leven op de Avenue Reine Astrid in Spa, toen een man tijdens een controle uit een taxi stapte en een schot loste. Ook minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon was aanwezig om zijn medeleven te betuigen.