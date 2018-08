Obbi Oulare heeft zin in Standard: “Preud’homme heeft me gelanceerd en gaat me nu herlanceren”

Obbi Oulare revalideert voorlopig nog van een blessure, maar de nieuwe Standard-spits verklaarde tijdens zijn officiële voorstelling donderdag wel dat hij zijn rentree op het veld nog dit jaar verwacht. “Michel Preud’homme heeft me destijds bij Club Brugge gelanceerd, en gaat me nu bij Standard herlanceren”, aldus de Watford-huurling.

De 22-jarige Oulare werd op 30 april geopereerd aan de heup, maar dat weerhield er hem niet van om in augustus een huurcontract voor één seizoen (met aankoopoptie) te tekenen bij Standard. “De eerste contacten werden in juni gelegd”, aldus Oulare. “De onderhandelingen hebben even aangesleept, maar ik wilde me vooral concentreren op mijn herstel na mijn zware operatie. Momenteel train ik individueel en zonder bal. Alles lukt zonder pijn: lopen, springen, trappen... Wanneer ik helemaal terug zal zijn? Daar kan ik nog geen antwoord op geven, maar het zal wel nog dit jaar zijn.”

Volgens Oulare was de operatie al enkele jaren nodig. “Alle specialisten waarmee ik gesproken heb hebben het bevestigd: de zes beenblessures die ik de laatste jaren heb opgelopen zijn afkomstig van een onevenwicht in mijn gewrichten. Al zeven jaar had ik iedere ochtend pijn bij het opstaan. Na anderhalf jaar zonder te spelen bij Watford stond ik echter niet meteen te springen om onder het mes te gaan.”

Standard was geen onbekende voor Oulare, want hij speelde er in de jeugd al een jaar. En ook Michel Preud’homme kent hij nog van bij Club Brugge. “Ik was niet verbaasd door zijn vraag of ik onder hem bij Standard wilde komen spelen, we zijn destijds immers in een goede verstandhouding uit elkaar gegaan. Hij heeft me wel gevraagd of ik er fysiek en mentaal klaar voor was. Ik kan dus zeggen dat Preud’homme me niet alleen gelanceerd heeft, maar me nu ook gaat herlanceren.” Ook voor zijn trainer van vorig seizoen, Laszlo Bölöni, had Oulare een goed woordje over. “Ik heb door blessures niet veel kunnen spelen bij Antwerp, maar van Bölöni leerde ik wel veel over de verdedigende taken van aanvallers. Ik heb bij Antwerp geleerd om in een laag blok te spelen.”