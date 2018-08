Hoe klinkt het als je zingt in de douche? In dit hotel kan je het testen

Goed nieuws voor wie graag zingt tijdens een wasbeurt: Aloft Hotels, onderdeel van de hotelgroep Marriott, installeert waterdicht opnamemateriaal in de douches. Zo kan je je eigen zangtalent achteraf beoordelen, delen en word je misschien ontdekt. Smeer alvast je stembanden, want ook badkamers in de Brusselse vestiging worden ermee uitgerust.

De hotels hebben in samenwerking met de Universal Music Group het zogenoemde Project: Aloft Star nieuw leven in geblazen. Hoe? In bepaalde kamers hangt waterdicht opnamemateriaal in douche. Mensen met talent, die doorgaans te verlegen zijn om te zingen maar zich in de douche wel helemaal laten gaan, kunnen zo ontdekt worden.

“Douches worden geassocieerd met zingen. We zijn op het idee gekomen om cabines uit te rusten met innovatieve technologie om stemmen op te nemen. Zo willen we supersterren in de maak aanmoedigen om hun talent uit de douche te halen en ermee in de schijnwerpers te staan”, zegt John Licence van Marriott International Europe in de Britse krant The Mirror.

Waar kan je terecht? De speciale douches komen in verschillende Europese vestigingen van de hotelketen, waaronder London, München en Kiev. Ook in het Brusselse hotel, gelegen aan het Jean Reyplein, zal je kunnen logeren in een kamer waarin je mogelijk wordt ontdekt en - in het beste geval - zelfs een single mag opnemen.