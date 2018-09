Deze vier kledingstukken voor je kinderen zijn wel de investering waard

Aan sokken hoef je natuurlijk geen fortuin uit te geven, maar stevige schoenen en dito jeans mogen dan wel weer wat meer kosten.

Een goede regenjas

Een goede regenjas is een must deze tijd van het jaar. Ga voor kwaliteit met een exemplaar dat volledig waterafstotend is (het Belgische weer valt nooit te vertrouwen) en een gebruiksvriendelijke rits van degelijke kwaliteit. Hoe je dit weet? Kijk naar de tanden van de rits: die moeten perfect aansluiten en glad liggen. Verder moet de stof van de rits stevig genoeg zijn en moet de sluiting zo dicht mogelijk bij de laatste tand geplaatst zijn, anders heb je kans dat er continu stof tussen kruipt.

Tip: investeer in een jas in een kleur die je makkelijk kan combineren.

Comfy sneakers

Aan schoenen voor je kinderen geef je sowieso best wat meer geld uit. In de eerste plaats omdat een goede pasvorm met een stevig hielstuk essentieel is om de voeten te ondersteunen. Ten tweede is ook het materiaal belangrijk. Schoenen uit leer zijn niet alleen duurzamer en makkelijker waterafstotend te maken, ze zorgen er ook voor dat de voeten voldoende kunnen ademen. Kies je voor exemplaren met rubberen neus en zool, dan kun je er op vertrouwen dat ze ook slijtvaster zijn. Van een paar sneakers met deze eigenschappen heb je dan ook gegarandeerd het langst plezier!

Een warme trui

Koude schooldagen? Een gezellige trui of sweater houdt je kleine spruit lekker warm. Op een rokje, jurkje of jeans, een trui valt eindeloos te combineren. Een exemplaar uit degelijk materiaal zoals dik katoen of wol voorkomt de kans op vervelende pluisjes na heel wat wasbeurten.

Tip: kies voor een maat en model waarbij er nog genoeg ruimte over is voor een T-shirt of truitje met lange mouwen.

Een stevige jeans

De perfecte maat, de juiste wassing en voldoende comfort vraagt nu eenmaal om een investering. Kies voor een iets dikkere vezel, dat verslijt minder snel dan een dunne jeansbroek.