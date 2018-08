Advocaat Yvo T.: "Niet zeker of hij de schutter is"

“We hebben nog geen inzage gehad in het dossier van onze cliënt. Dus we weten niet of Yvo T. daadwerkelijk degene was die het pistool trok”, aldus Diego Smessaert, een van de twee Belgische advocaten van Nederlander Yvo T. (36), hoofdverdachte van de moord op politieagent Amaury Delrez (38) afgelopen zaterdagnacht..

Tegen de Waalse zender RTL Info zegt Yvo T.’s andere advocaat, Renaud Molders-Pierre, dat het "volledig onacceptabel is" dat de verdedigende partij slechts via de pers op de hoogte is van de verschillende elementen van de aanklacht tegen zijn cliënt. “Temeer omdat de twee anderen die ook betrokken zijn geweest bij de schietpartij en nog niet verhoord zijn, nu in staat zijn om hun verdedigingsstrategie hier op aan te passen. Op dit moment is echter nog niet feitelijk dan wel juridisch vastgesteld dat Yvo T. degene is geweest die het schot heeft gelost.” Yvo T. is inmiddels drie keer verhoord.

Moordverdachte

Yvo T. werd afgelopen dinsdag officieel in staat van beschuldiging gesteld. Hij wordt verdacht van moord op een agent en een poging tot moord op een tweede agent. Zaterdagnacht zou hij in Spa politieagent Delrez in het hoofd hebben geschoten en hebben gevuurd op een collega van Delrez. Yvo T. wordt vastgehouden in de Lantingegevangenis in Luik en zegt dat hij zich niks kan herinneren van de schietpartij en beroept zich op zijn zwijgrecht.

Alles wijst erop dat hij onder invloed was van een cocktail van alcohol, drugs en medicijnen, aldus het parket. Yvo T. moet vrijdag verschijnen voor de raadkamer van de rechtbank in Verviers. Die bepaalt dan of zijn voorarrest wordt verlengd. Advocaat Molders-Pierre: “Yvo T. is ontzettend geschrokken van alle beschuldigingen tegen hem waarvan nog moet worden vastgesteld of die überhaupt kloppen.”

Broertje

Zijn jongere broer, Cyril T., en een vriend die ook zaterdagnacht bij de schietpartij aanwezig waren, zijn maandag aangehouden in Nederlands-Limburg en worden donderdag in Amsterdam voorgeleid. De Belgische onderzoeksrechter heeft de Nederlandse autoriteiten om hun uitlevering gevraagd.

De begrafenis van de gedode politieman Delrez begint donderdag om 14.00 uur in de kerk van Theux.

