Einde seizoen voor Luke Rowe: “Ik verkende Roubaix nog maar de pijn werd steeds erger”

Luke Rowe zal de rest van het seizoen niet meer kunnen koersen door een breuk in een handwordtelbeentje. Dat liet zijn team, Sky, weten op haar website. Rowe was voorzien voor de Canadeze klassiekers, de GP Québec (7 september) en GP Montréal (9 september).

De 28-jarige Welshman liep tijdens de wegrit van het EK in Glasgow een scafoïdebreuk op in zijn rechterpols. Rowe beëindigde de race nog als vijftiende en reed nadien ook nog de Ronde van Duitsland uit. De pijn werd echter zwaarder en dus ging hij op bezoek bij een specialist in Cardiff. Zijn onbeschikbaarheid bedraagt zes tot acht weken.

“Ik liep de breuk op tijdens de laatste ronde van het EK”, legde Rowe uit. “Het was niemands fout. Ik liep ook een snijwonde op in mijn hand en dat was zuur, maar ik reed gewoon verder. Na het EK heb ik een verkenning in Roubaix gedaan en vervolgens de Ronde van Duitsland gereden. De laatste dagen werd de pijn echter erger. Ik tapete de pols vast, maar elke keer we door een put in de weg reden leed ik heel veel pijn. De races in Canada waren mijn laatste van het seizoen. Het is jammer dat die nu wegvallen. Mijn pols gaat in het gips, dat is de beste manier om hem volledig te laten genezen.”