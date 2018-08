Bauke Mollema blijft langer bij Trek-Segafredo

Trek-Segafredo heeft donderdag het contract van de Nederlander Bauke Mollema met twee seizoenen verlengd. De 31-jarige Mollema, die momenteel actief is in de Vuelta, blijft zo tot eind 2020 aan boord bij het Amerikaanse WorldTour-team.

“Bauke is één van de leiders van ons team”, legde algemeen manager Luca Guercilena de verlenging van de Nederlander uit. “Hij is heel sterk, zowel fysiek als mentaal. Dat bewees hij dit jaar nog maar eens in de Tour. Bauke viel er zwaar, en zag zo zijn klassementsambities in rook opgaan. Maar hij veranderde het geweer van schouder en ging op zoek naar een ritzege. We zagen hem woensdag opnieuw aanvallend koersen in de Vuelta. Met naast hem Richie Porte zullen we in 2019 twee heel sterke klimmers hebben.”

Mollema rijdt sinds 2015 voor Trek. Voordien verdedigde hij de kleuren van Rabobank (2008-2012) en diens opvolger Belkin (2013-2014). Op zijn palmares staan etappes in de Tour (2017) en de Vuelta (2013) en de Clasica San Sebastian (2016). Begin deze maand werd Mollema in Baskenland tweede, na winnaar Julian Alaphilippe.