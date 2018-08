Ex-Rode Duivel Luis Oliveira krijgt opnieuw een kans als trainer

Floriana, de 25-voudige Maltese kampioen, heeft Luis Oliveira een nieuwe kans gegeven als hoofdcoach. De Braziliaanse Belg was al coach van het team in het seizoen 2015-2016 en keert nu terug.

De intussen 49-jarige Oliveira verdedigde als speler de kleuren van onder meer Anderlecht en Italiaanse eersteklassers als Cagliari, Fiorentina en Bologna. Nadien ging hij in de lagere divisies van het Italiaanse voetbal spelen en werd hij er ook coach.

Oliveira was ook 31 keer Rode Duivel. Hij was voor ons land aanwezig op de Wereldbeker in Frankrijk in 1998.

In de zomer van 2015 kreeg hij al eens een kans bij Floriana en leidde het team toen naar een vijfde plaats in de eindrangschikking.

Dit seizoen was Floriana slecht aan de competitie begonnen met 0/6.