Populair Duits modemerk heeft nu ook Belgische webshop

Fans van de Duitse webshop Edited kunnen hun hart ophalen en virtuele winkelmandjes vullen. Op woensdag 29 augustus werd een Belgische versie van de site gelanceerd.

De originele Duitse webshop werd in 2014 opgericht en biedt sindsdien betaalbare mode aan met een knipoog naar de jeugdcultuur, hedendaagse kunst en minimalisme. Met succes: Edited werd in het verleden al getipt in modebladen zoals Vogue, InStyle en Glamour.

In de gloednieuwe online winkel vind je de vrouwenkledij van het gelijknamige merk, maar ook een selectie schoenen en accessoires van andere labels. De focus ligt op combineren. Van een jeans tot shirt met bloemenprint of gebreide rok: de shop brengt elk seizoen een vijftal trendcollecties uit die aanzet tot mixen en matchen.

www.edited.be