Oppositie stuurt brief over stopgezette rioleringswerken

In Horpmaal is men in juni, op initiatief van Infrax en Aquafin, gestart met de voorbereidende werken voor de aanleg van een gescheiden riolering in de Hopstraat, Donkerstraat en Horpmaalstraat. Maar de werken werden snel stopgezet na een beslissing in de gemeenteraad. De inwoners van Horpmaal kregen donderdag een brief in de bus van oppositiepartijen CD&V en N-VA en onafhankelijk raadslid Charly Vanandroye waarin ze de schuld leggen bij het gemeentebestuur.