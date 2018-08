Amateurbeelden tonen seconden net na dodelijke schietpartij Spa: vermeende dader houdt de handen aan het hoofd en vlucht weg

Er zijn amateurbeelden opgedoken van het moment net na de schietpartij in Spa, waarbij agent Amaury Delrez om het leven kwam. Op de beelden is onder meer te zien hoe de vermoedelijke dader het op een lopen zet.

De schietpartij gebeurde zondag 26 augustus. Rond 2 uur ’s nachts werd hoofdinspecteur Amaury Delrez doodgeschoten in de Avenue Reine Astrid in Spa. Dat gebeurde tijdens de controle van een taxi met vijf mensen aan boord waarvan drie personen betrokken waren bij de feiten.

Op pas opgedoken amateurbeelden is te zien hoe een man uit de taxi stapt en de straat over rent. Hij is geraakt door een kogel, maar gaat wel verder. Het gaat om een van de drie verdachten die naar het park ontsnapten, meldt RTL. Een agent achtervolgt hem even, maar die keert al later op zijn stappen terug.

Even later wordt er geschreeuwd en zien we opnieuw een verdachte op de vlucht. Dit keer zou het om de vermeende dader van de moord gaan: Yvo T. Hij draagt een lange, zwarte jas, loopt weg en houdt even zijn handen aan zijn hoofd. Vervolgens duikt er nog versterking op voor de politie en gaan speurhonden op zoek naar de voortvluchtigen.