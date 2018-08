Nieuwe geocache 'Houthalen-Helchteren, gisteren en vandaag'

Houthalen-Helchteren - Een geocache is een zoektocht waarbij je, gewapend met een GPS-toestel of smartphone op zoek gaat naar schatten (caches). Toerisme Houthalen-Helchteren heeft in samenwerking met Nighthawk (Arsène) een nieuwe geocache ontwikkeld ‘Houthalen-Helchteren, gisteren en vandaag’: een fietstocht van 28 km doorheen Houthalen-Helchteren waarbij je aan de hand van eenvoudige vragen de slotcode kunt samenstellen, waarbij je de cache, helemaal op de toren van het NAC, kunt openen.

Op je fietstocht kom je langs negen historische plekjes. De nieuw geplaatste infoborden vertellen je de geschiedenis van elk plekje, plaatsen het in een bredere context en beschrijven de hedendaagse invulling. Meer gedetailleerde uitleg vind je steeds terug op de bijbehorende cachepagina (voor de kenners: op acht van deze plaatsen is er zelfs nog een andere cache te vinden).Lukt het jou om uiteindelijk de cache in de toren van het NAC te openen?Een reactie uit het logboek:‘Houthalen-Helchteren - gisteren en vandaag. Het is een fijn verzorgd rondje met niet al te moeilijke caches, waarbij je nog eens iets "ziet" en leert van de geschiedenis van Houthalen-Helchteren. Alle caches van het rondje hebben we kunnen vinden en we waren nog net op tijd om "naar de hemel te gaan". Bedankt Nighthawk voor dit mooie rondje.