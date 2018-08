Laatste kans om sneeuwluipaarden te bewonderen in Natuurhulpcentrum in Opglabbeek

Opglabbeek - De drie sneeuwluipaarden die worden opgevangen in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek zijn voor de laatst keer te zien tijdens de opendeurdagen op 2, 9 en 16 september. “Een unieke kans”, volgens dierenarts Sil Janssen.

Het trio sneeuwluipaarden werd in april 2015 uit een dierentuin in Frankrijk gered. Zo werden ze uit een circuit van illegale handel gehaald en kwamen ze terecht in Opglabbeek. Na een jarenlange procedureslag heeft het Natuurhulpcentrum nu de toestemming van het franse gerecht om de dieren te plaatsen. Het mannetje verhuist binnenkort naar een dierentuin in Estland, en ook voor de twee vrouwtjes is een oplossing in de maak.