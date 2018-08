Origi op weg naar uitgang bij Liverpool, keert Markovic terug naar België?

De transfermarkt in de Premier League is al gesloten, waardoor clubs geen aanwinsten meer kunnen binnenhalen maar enkel nog (overbodige) spelers van de hand kunnen doen. Bij Liverpool wordt nog een “mini-exodus” verwacht, met op kop Divock Origi en Lazar Markovic.

Simon Mignolet lijkt na de uitleenbeurt van Loris Karius aan het Turkse Besiktas niet meer te mogen hopen op een transfer en zal zich moeten neerleggen bij de rol van invallersdoelman.

Divock Origi lijkt echter wel op weg naar de uitgang. De 23-jarige aanvaller kwam dit seizoen nog niet in actie in de Premier League en zou op heel wat belangstelling kunnen rekenen. Nadat Borussia Dortmund afhaakte op zijn looneisen en de ex-Rode Duivel enkel wilde huren, wordt ook in dit dossier onder meer Besiktas genoemd.

Verwacht wordt dat ook Lazar Markovic nog zal vertrekken. De Serviër werd vorig seizoen al uitgeleend aan Anderlecht, dat opnieuw geïnteresseerd zou zijn om de flankaanvaller te huren. Maar ook Standard wordt genoemd en nog andere clubs zijn geïnteresseerd. Zijn contract op Anfield Road loopt na dit seizoen af.