Een vleugje luxe in huis? Marmer is populairder dan ooit

Marmer is al enkele jaren een geliefd materiaal in het interieur. Ondanks het hoge prijskaartje valt marmer bij interieurliefhebbers wereldwijd in de smaak om zijn tijdloze klasse, unieke karakter en slijtvaste eigenschappen die in eender welke ruimte perfect tot hun recht komen. Denk je echter meteen dat marmer niet voor jouw portefeuille is weggelegd? Dan heb je het bij het verkeerde eind.

Wit marmer

Witte interieurs zijn mede dankzij de Scandinavische woonstijl razend populair, maar ze kunnen nogal snel steriel ogen. Een doeltreffende manier om dit te voorkomen is het gebruik van structuur en textuur. En daar kan marmer bij helpen. Wit marmer wordt het vaakst in interieurs gebruikt. Het zorgt voor contrast en matcht tegelijk mooi met allerhande kleurtinten.

(Foto's: bloglovin.com, my-homemate.com en roomed.nl)

Zwart marmer

Eigentijdse luxe en flink wat pit. Dat bereik je door zwart marmer in je interieur te integreren. Waar wit marmer tegenwoordig al in flink wat interieurs is terug te vinden is de zwarte variant toch net een tikkeltje exclusiever en mannelijker.

(Foto's: dietervandervelpen.com, emfurn.com, decorpad.com en loods5.nl)

Marmer met een kleurtje

Marmer is bovendien ook geschikt om wat kleur aan je interieur toe te voegen. Hou je wel van een vleugje roze, blauw of groen en een dosis extravagantie in huis? Kies dan voor gekleurd marmer.

(Foto's: behance.net, australianinteriordesignawards.com, houseandgarden.co.uk en hullebusch.be)

Budgetvriendelijke oplossingen

Wie voor marmer gaat, hoeft niet perse diep in zijn geldbuidel te tasten. Zo zijn er tal van budgetvriendelijke alternatieven, zoals zelfklevende folie, die je op eender welk oppervlak kan kleven, of behangpapier met marmerprint. Ook allerhande woonaccessoires uit (imitatie)marmer zijn een stuk minder prijzig en gemakkelijker in te ruilen als je het gehad hebt met al dat marmer.

(Foto's: estliving.com, muralswallpaper.com, trendspanarna.nu en welke.nl)