Spilindex overschreden: pensioenen, uitkeringen en lonen stijgen met twee procent

De spilindex is vorige maand overschreden, dat meldt de federale overheidsdienst Economie. Sociale uitkeringen en pensioenen zullen daarom in september met 2 procent stijgen, lonen in de openbare sector doen in oktober hetzelfde.

De inflatie in België steeg in augustus voor de vijfde maand op rij, waardoor de spilindex werd bereikt. Dat betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in september met 2 procent verhoogd worden, de lonen in de openbare sector volgen in oktober. De vorige spilindex-overschrijding dateert van mei 2017.

De consumentenprijzen lagen in augustus gemiddeld 2,24 procent hoger dan een jaar geleden. In juli was de inflatie uitgekomen op 2,17 procent. Het verschil met de inflatie in juli is vooral het gevolg van hogere prijzen voor elektriciteit, motorbrandstoffen, aankoop van wagens en telecommunicatiepacks. De prijs van groenten, vis en zeevruchten daalde daarentegen.

De inflatie ligt nu al drie maanden op rij hoger dan 2 procent. Ze staat net als vorige maand op het hoogste niveau sinds april 2017.

De consumptieprijsindex steeg in augustus met 0,15 punt (0,14 pct) tot 107,58 punten. De gezondheidsindex nam in augustus met 0,11 punt toe tot 107,55 punten. De afgevlakte gezondheidsindex bedroeg in augustus 105,10 punten, waarmee de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, vastgelegd op 105,10 punten, bereikt werd.