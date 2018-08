Enfant terrible Bouhanni krijgt mysterieuze straf in Vuelta, Cofidis ontkent ruzie met renner

Sprinter Nacer Bouhanni (Cofidis) beëindigde de vijfde etappe in de Ronde van Spanje (WorldTour) woensdag als allerlaatste met een achterstand van iets meer dan acht minuten op de voorlaatste, onze landgenoot Dries Devenyns (Quick-Step). Bovenop zijn grote achterstand kreeg hij van de Vuelta-organisatie ook nog een tijdstraf van twintig seconden, tien punten aftrek in het puntenklassement en een boete. De Spaanse krant AS dat de straf er kwam na onenigheid tussen Bouhanni en zijn sportief directeur Jean Luc Jonrond, maar dat wordt tegengesproken door de ploeg.