X plus is méér dan alleen nieuwe naam

Lommel - Dinsdag 28 augustus vond de feestelijke inhuldiging van de splinternieuwe leslokalen, een aangepaste werking, een nieuwe naam en een nieuw logo plaats. Campus Mercurius is niet meer, X plus is de nieuwe naam. Het schooljaar nam zo letterlijk en figuurlijk een frisse start.

In de school worden leerlingen voorbereid op een onbekende en moeilijk te voorspellen toekomst binnen de domeinen Economie & Ondernemen, Communicatie & Cultuur en Maatschappij & Welzijn.

Op de feestelijke inhuldiging van haar nieuwe leslokalen op dinsdag 28 augustus 2018 kregen nationale en lokale politici, speciale genodigden, oud-leerlingen en oud-personeelsleden, ouders, leerlingen, bewoners van Lommel en andere belangstellenden de gelegenheid om niet enkel de nieuwe leslokalen te verkennen, maar ook om kennis te maken met de nieuwe naam, het nieuwe logo en het nieuwe onderwijskundig beleid. Zo biedt X plus niet enkel nieuwe studierichtingen aan; de leerlingen zullen ook kunnen deelnemen aan zogenaamde X ateliers. Dat zijn projecten waarin ze kennis leren opdoen en toepassen. Daarnaast biedt X boosting de leerlingen de kans om, samen met hun leerkrachten, het leerpad uit te stippelen dat ze willen bewandelen.

Gedurende de hele avond konden ouders en belangstellenden een kijkje komen nemen en kennis maken met de moderne faciliteiten en inrichting van de polyvalente ruimte, het kapsalon, de sporthal en het leslokaal 'verzorging en voeding'. Tevens bood deze avond de mogelijkheid voor bezoekers en personeel om nader kennis te maken tijdens de receptie.

X plus profileert zich als een dynamische school met ambitie die innoveert en inspireert.