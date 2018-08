Pro Musica Beverst viert 45ste verjaardag met koorreis

Beverst

Bilzen - Pro Musica Beverst vierde zijn 45-jarig bestaan met een vijfdaagse koorreis naar Oost-Duitsland.

Eerst werd de voormalige Oost-Duitse stad Dresden aangedaan. In deze hoofdstad van de barok werd een eerste concert gegeven. Er volgde een geleid bezoek, door een in de oorlog zwaar geteisterde Saksische hoofdstad. Ze kuierden langs de Elbe naar de Altstad met het gerestaureerde paleizencomplex. Dan een intiem zangmoment in de prachtig heropgebouwde Frauenkirche. Traditioneel werden de dagen afgesloten met een gezellig samenzijn met drank en leute. Cultuurstad Leipzig was de volgende halte. Deze muziekstad herbergde voor Pro Musica vele kunstenaars, zoals Bach, Mendelssohn, Lessing, Schiller en Goethe. In de Thomaskirche volgde Pro Musica de “motette” van het befaamde Thomanerchor. Deze kerk was vele jaren de vaste standplaats van Johann Sebastian Bach. In dit indrukwekkend interieur hield Pro Musica een kort Bach-zangmoment. Naast een diner in het Gohlisher Schloss waren er onvergetelijke momenten in de Goethe stad. Hij fluisterde toe : “Heute geh ich. Komm ich wieder, singen wir ganz and’re Lieder. Wo so viel sich hoffen lässt, ist der Abschied ja ein Fest “ (J. W. v. Goethe)