“Honderden doodsbedreigingen” voor Geert Wilders (en hij komt zondag naar Antwerpen)

De omstreden Nederlandse politicus Geert Wilders staat weer in het oog van de storm na de aankondiging van een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed: de moslimwereld reageert verbolgen, de doodsbedreigingen stromen binnen en dinsdag werd in Den Haag een man opgepakt die met een aanslag had gedreigd. De Nederlandse regering wil de wedstrijd van Wilders echter niet verbieden, en ook een gepland bezoek aan Antwerpen gaat (voorlopig) door.

Geert Wilders is weer op oorlogspad: de omstreden Nederlandse politicus van het extreemrechtse PVV wil in november een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed houden, die moet plaatsvinden in een afgesloten deel van de Tweede Kamer in Den Haag. Wilders heeft daarvoor sinds hij de wedstrijd in mei aankondigde naar eigen zeggen al honderden inzendingen ontvangen.

20.000 euro voor het hoofd van Wilders

Die aankondiging viel zoals te verwachten bijzonder slecht in de moslimwereld, afbeeldingen van Mohammed zijn immers strikt verboden in de islam. In de Pakistaanse hoofdstad Islamabad namen woensdag honderden islamisten deel aan een mars, in het oostelijke Lahore daagden duizenden protesteerders op om te eisen dat hun regering de diplomatieke betrekkingen met Nederland verbreekt. “De Nederlandse ambassadeur moet meteen gedeporteerd worden”, aldus een woordvoerder van de radicaal-islamitische partij Tehreek-e-Labbaik die de marsen organiseerde. De actievoerders vinden dat de cartoonwedstrijd “godslasterlijk” is.

De Pakistaanse cricketspeler Khalid Latif (die vorig jaar nog vijf jaar geschorst werd voor valsspelen) ging nog een fikse stap verder, en loofde omgerekend zo’n 20.000 euro uit voor wie hem het hoofd van de “godslasteraar” Wilders brengt.

Pakistani cricketer Khalid Latif, who was banned from cricket for 5 years for his role in the spot-fixing during Pakistan Super League 2017, places Rs. 3 million bounty on the head of the blasphemer Dutch MP Geert Wilders pic.twitter.com/p3zpqnxHhs — SAMRI (@SAMRIReports) 27 augustus 2018

“Moedwillige en kwaadaardige poging om de islam in een kwaad daglicht te stellen”

De nieuwe Pakistaanse regering van Imran Khan heeft de afgezant van Nederland vorige week al op het matje geroepen over het “verschrikkelijk en schandelijk plan”, en de ambassadeur in Den Haag heeft opdracht gekregen de kwestie aan te kaarten bij de Nederlandse regering. “Ze begrijpen niet hoeveel pijn het ons doet als ze zoiets doen”, aldus Khan. En minister van Buitenlandse Zaken Qureshi wil de kwestie zelfs aankaarten bij de Verenigde Naties. “Diepe zorg is overgebracht over deze moedwillige en kwaadaardige poging om de islam in een kwaad daglicht te stellen”, klinkt het.

Pakistan wil ook de hulp van andere islamitische landen inroepen: de Organisatie van Islamitische Samenwerking zou Nederland eind juli al hebben aangeschreven. Die organisatie is een samenwerkingsverband van 57 islamitische staten, waaronder Saudi-Arabië, Indonesië, Iran, Egypte, Turkije en Marokko.

Nederlandse regering wil wedstrijd niet verbieden

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok wil echter niet weten van het verbieden van het initiatief van Wilders. “In Nederland is de vrijheid van meningsuiting ongelooflijk belangrijk.” Door de grote ophef heeft Nederland het reisadvies voor Pakistan wel aangescherpt: Nederlandse reizigers wordt geadviseerd om betogingen en drukke plaatsen in het land te vermijden.

De reacties/dreigementen uit Pakistan tonen aan dat islam + vrijheid niet samengaan. De reacties van Rutte/Blok tonen aan dat we bestuurd worden door islamknuffelaars. De wedstrijd is niet bedoeld om te provoceren maar om te laten zien dat we niet marchanderen met onze vrijheid. pic.twitter.com/YpHig6lcos — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 24 augustus 2018

“Honderden doodsbedreigingen”, 26-jarige man opgepakt

Intussen beroert het initiatief van Wilders ook de gemoederen in eigen land: de Nederlandse politie pakte dinsdag in het Centraal Station in Den Haag een 26-jarige man op, die in een filmpje op Facebook met een aanslag op Wilders zou gedreigd hebben.

Mij is vanmorgen door NCTb verteld dat een man op Facebook in een filmpje zou hebben gezegd dat hij in NL is gearriveerd met het doel mij te vermoorden. Gelukkig is hij opgepakt. Het is waanzin dat dit gebeurt nav een tekenwedstrijd en dat het doodsbedreigingen regent. https://t.co/3ZYc3AI9GB — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 28 augustus 2018

Wilders leeft al jaren met dreigementen tegen zijn leven, naar eigen zeggen ontving hij de afgelopen weken alleen al “enkele honderden doodsbedreigingen”. In 2015 woonde hij een soortgelijke cartoonwedstrijd over Mohammed in het Amerikaanse Texas bij, waar jihadisten een aanslag probeerden te plegen.

De bezorgdheid stijgt intussen ook bij Nederlandse veiligheidsdiensten: die spreken van “een toenemende dreiging”, vooral omdat er geen goed beeld is van Pakistanen die in Nederland wonen. Het is dus onduidelijk of daar mensen bijzitten die een bedreiging vormen. De PVV-voorzitter wordt dan ook al lang streng beveiligd, maar staakt desondanks zijn kruistocht voor de vrijheid van meningsuiting niet.

Steun uit opvallende hoek

Wilders krijgt daarbij sinds enkele dagen ook steun uit opvallende hoek: de Amsterdamse imam Yassin Elforkani heeft moslims via Twitter opgeroepen om de omstreden politicus te beschermen. “In verschillende verzen in de Koran wordt mij gevraagd barmhartig om te gaan met mensen die jou aanvallen”, schrijft hij. “De profeet ging barmhartig om met mensen die hem zelf uitscholden. Het beste is dus om de profeet te volgen.”

@trouw @volkskrant @AT5 @NUnl @NOS @parool Oproep aan moslims om wilders te beschermen tijdens de cartoonwedstrijd. Mijn profeet vraagt dat van mij. Zal vrijdag hierover preken. — Yassin ElForkani (@YElForkani) 29 augustus 2018

Salaam broeder, in verschillende verzen in de quran word we gevraagd barmhartig om te gaan met mensen die jou aanvallen kent u het verhaal van de profeet en zijn buurman die dagelijks afval voor zijn deur Gooide? Kom naar me preek vrijdag insha allah — Yassin ElForkani (@YElForkani) 29 augustus 2018

Gaat u maar terug naar de traditie van de profeet en dan kunt zien hoe de profeet omging met mensen die hem zelf uitscholden. Barmhartig was hij laten we zijn traditie volgen en onze emoties los laten — Yassin ElForkani (@YElForkani) 29 augustus 2018

Bezoek aan Antwerpen

Ondanks alle heisa gaat een gepland bezoek van Wilders aan Antwerpen zondag door. De PVV-leider komt er mee de campagne van het Vlaams Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen lanceren. “Geert Wilders plooit niet voor intimidatie en moslimterreur en komt naar Antwerpen. Respect zijn politieke/fysieke moed!”, klinkt het bij lijsttrekker Filip Dewinter.

Vrijheidsstrijder @geertwilderspvv plooit NT voor intimidatie en moslimterreur en komt naar #Antwerpen Respect zijn politieke/fysieke moed! pic.twitter.com/O43PopyZeC — Filip Dewinter (@FDW_VB) 29 augustus 2018

“Wat ons betreft gaat het bezoek door zoals gepland. Wij plooien niet voor de dreigementen van geradicaliseerde moslims die zich in de stijl van Al Qaeda en IS hebben gespecialiseerd in het monddood maken van mensen die kritiek hebben op de islam. Al is het maar in de vorm van een cartoon. Wij geven hier niet aan toe.” Al maakt Dewinter in Gazet van Antwerpen enig voorbehoud: “Maar we zijn niet roekeloos. Als de veiligheidsdiensten oordelen dat de situatie onveilig is en bepaalde onderdelen van het programma moeten worden geschrapt, dan respecteren we dat. Zoals de wandeling over de Vogeltjesmarkt met veel volk.”

De Molenbeekse burgemeester Françoise Schepmans (MR) verbood in november nog een zogeheten “islamsafari” van Dewinter en Wilders, maar Antwerps burgemeester Bart De Wever heeft na positief advies van de politie toelating gegeven voor dit bezoek van Wilders. “De politie staat in voor de nodige veiligheidsmaatregelen en volgt de situatie omtrent de dreigementen permanent op”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van De Wever. “Op dit moment heeft Wilders van de Nederlandse overheid overigens ook een ‘veiligheidspositief’.” De Antwerpse politie overweegt wel extra beveiliging in te zetten.