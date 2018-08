Na de glamoureuze wenkbrauwen: “Nu zijn wimpers aan de beurt voor een zwoelere blik”

Supersterren en gestileerde wenkbrauwen: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar ook hun wimpers krijgen een boost en nu is de trend ook merkbaar in ons land. “Wimpers krijgen meer aandacht dan ooit. Ze zijn een belangrijk onderdeel van het oog en kunnen je blik nog zwoeler maken”, zegt wenkbrauw- en wimperstyliste Aaricia Versluys van de Oudenaardse Browbar.

Deze zomer kwam modesite The Business of Fashion met een opmerkelijke conclusie: nieuwe make-upmerken hebben vaak geen mascara in hun gamma. Enerzijds omdat de ontwikkeling van het product heel complex en duur is, anderzijds zou de verkoop ervan stagneren omdat steeds meer vrouwen voor permanente make-upoplossingen en wimperverlengingen kiezen. “Het klopt dat er tegenwoordig steeds meer aandacht wordt besteed aan de wimpers”, zegt Aaricia Versluys. Of mascara door de opkomst van enkele nieuwe technieken overbodig wordt, betwijfelt ze.

Foto: L’Oréal Paris

Wimpers liften

Het permanent liften en kleuren van wimpers zit in de - euh - lift. “Hierbij wordt uitsluitend met je eigen wimpers gewerkt. Enkel als die te zwaar beschadigd zijn, is de behandeling niet aangeraden.” Hoe gaat het in z’n werk? Eerst komt er met behulp van een plaatje uit silicone een krul in de haartjes. “Vergelijk het met een permanentje. Die krul wordt met speciale producten gefixeerd en blijft zo’n zes weken in model. Om de zes weken krijg je van nature nieuwe wimpers, de kans op beschadiging is dus heel klein.”

De wimpers worden tijdens de behandeling ook ingekleurd, waardoor het eruitziet alsof je mascara draagt. Volgens de specialiste ter zake heb je er geen onderhoud aan, maar is mascara nog niet helemaal overbodig. “Het hangt af van je eigen voorkeur. Velen brengen nog enkele laagjes aan voor een avondje uit. Sommige producten voegen immers nog net dat tikkeltje meer drama toe.” Wimperlifting is interessant voor wie allergisch reageert op bepaalde producten en wie geen tijd wil verliezen tijdens het schminken. “Want je wimpers zien er door de lift heel natuurlijk vol uit. Als we ze recht plaatsen, zijn veel mensen trouwens verbaast. Ze schatten hun wimpers veel korter in dan ze echt zijn.”

Foto: Lancôme

Extensions

Extensions zijn een andere optie om meer uit je blik te halen. “Dan wordt wel gewerkt met valse wimpers. Je hebt de keuze tussen twee technieken. Ofwel wordt er één vals haartje per één echt haartje aangebracht, ofwel komen er twee à drie haartjes op je natuurlijke wimper voor het meest volumineuze effect.”

De styliste neemt een vals haartjes vast met een pincet, dompelt een uiteinde in lijm en plaatst het voorzichtig tegen de eigen wimper. Wie hiervoor kiest, dient wel rekening te houden met enkele strikte regeltjes om het glamoureuze effect lang te behouden. “Onze wimpers hebben een eigen groeicyclus, daarom is het aangewezen dat je de extensions om de twee tot drie weken laat bijwerken. Het nadeel is dat je af en toe een wimpertje kan verliezen, wat misschien opvalt. Verder moet je de wimpers elke dag reinigen en zijn producten op oliebasis en slapen op je buik uit den boze. Hier is mascara wél overbodig en zelfs verboden. Die verknoeit de extensions. De verleningen op zich doen voldoende. Als je moeite doet voor je blik, is het resultaat wel heel mooi.” Meer info www.browbar.be